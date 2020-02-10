Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı - Son Dakika Spor

Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu topladıkları 13 madalya ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.

Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu topladıkları 13 madalya ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Minikler -Yıldızlar -Gençler Büyükler ve Takımlar Sanda -Light Sanda- Tuishou ve Taolu Wushu Kungfu Şampiyonası Antalya'da başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerden sporcuların yer aldığı ve 3-13 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.


Şampiyonada Elif Akyüz Chaquan, İkilikılıç ve Duilian kategorileri ile Toplu gösteride birincilik alarak 4 madalyanın sahibi oldu.


Üstün bir performans gösteren Zeynep Makbule Akyüz ise Changquan (açık el kuzey stili), Daoshu (kalın kılıç), Baguazhang, Gunshu (sopa), Duilian kategorilerinde ve Toplu gösteride birincilik elde etti.


Bartın Üniversitesi'nin bir diğer öğrencisi Dursun Ali Çapoğlu da Büyükler Baiji Quan Türkiye birincisi, Büyükler Jiti ve Toplu gösteride Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.


Öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Öğrencilerimiz aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmış, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi ve Üniversitemiz uluslararası müsabakalarda temsil ederek, bayrağımızı göndere çeken öğrencilerimiz madalyalarına yenilerini ekledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programında Wushu Gençlik Olimpiyatlarına dahil edilmesinin ardından öğrencilerimizin önleri daha da açılmış, yeni başarılara doğru emin adımlarla ilerlemektedirler. İnanıyorum ki değerli sporcularımızın başarıları katlanarak artacaktır. Bu düşüncelerle başarılı sporcularımız Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu'nu tebrik ediyor, öğrencilerimizin bu günlere ulaşmasında emeği geçenleri kutluyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]