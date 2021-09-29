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Bartın Üniversitesi öğrencileri, biyoteknoloji proje fikirleriyle yarışmada ilk 10'a girdi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencileri, biyoteknoloji proje fikirleriyle yarışmada ilk 10'a girdi

29.09.2021 17:00
Bartın Üniversitesi öğrencileri, biyoteknoloji proje fikirleriyle yarışmada ilk 10'a girdi, System.String[]

Bartın Üniversitesinde "BAR_CoVAC" takımı öğrencileri, proje fikirleriyle "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"nda ilk 10'da yer aldı.

Bartın Üniversitesinde "BAR_CoVAC" takımı öğrencileri, proje fikirleriyle "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"nda ilk 10'da yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin girişimiyle kurulan BAR_CoVAC takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada önemli başarı elde etti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşmasının önlenmesi için yenilikçi kombine aşının yerli imkanlarla üretilmesini hedefleyen takım üyeleri, projeleriyle Fikir Kategorisi'nde ilk 10'da yer aldı.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Sude Aksu'nun yer aldığı Phoenix Team takımı da "Çürüklere Karşı Doğanın Savaşı: Yeni Tip Diş Fissürü" projesiyle aynı kategoride finalde yarışan takımlar arasına girdi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak öğrencilerin gelişiminin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin donanımlı bireyler olmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerekse ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu doğrultuda yeni fikirler üreterek insanlığın hizmetine sunmak için yola çıkan öğrencilerimiz Buket Yıldırım, İslim Esra Yılmazer ve ekip arkadaşları Boran Çelik'le birlikte kıymetli mezunumuz Sude Aksu ve ekibiyle TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyuyoruz."

BAR_CoVAC takım lideri Buket Yıldırım da son yıllarda artan virüs vakaları nedeniyle insanlığın karşılaştığı tehditlerin farkında olduklarını, bunun bilim ve akıl yoluyla çözülebileceğini düşünen bir ekip olduklarını kaydetti.

Rekombinant DNA Teknolojisi yöntemini kullanarak bilim ve teknolojinin kendilerine sunduğu olanakları ülkeye en yararlı olacak şekilde değerlendirdiklerini aktaran Yıldırım, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fen Fakültesi, Genetik, Bartın, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi öğrencileri, biyoteknoloji proje fikirleriyle yarışmada ilk 10'a girdi - Son Dakika


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