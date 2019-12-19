Bartın Üniversitesi öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret etti - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret etti

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret ederek, il idaresi konusunda bilgiler aldı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret etti, System.String[]

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri İl Genel Meclisini ziyaret ederek, il idaresi konusunda bilgiler aldı.


Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Bartın İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun tarafından öğrencilere il idaresi konusunda bilgiler verildi. "İl Genel Meclisinin Yapısı", "Meclis Toplantılarının İşleyişi", "Karar Organları ve Süreçleri" başlıklarına değinen Dursun, "Bartın Üniversitesi öğrencilerinin ziyaretleriyle birlikte kendilerinde gördüğüm ışık beni oldukça mutlu etti. Meclis toplantılarımız dışında bu gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle bir araya gelerek, aldığımız kararları neden, ne zaman ve nasıl aldığımızı tartışıyoruz. İl idaresi konusunda değerlendirmelerde bulunup, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Bu paylaşımların öğrencilerimizin meslek yaşamlarında da faydalı olacağına inanıyorum" dedi.


Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı ise İl Genel Meclisi Başkanı Dursun'a göstermiş olduğu yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ederek, "Üniversitemiz Ulus Meslek Yüksekokulunda verdiğimiz teorik ve uygulamalı eğitimin yanında öğrencilerimizi alanında uzman kişilerle bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin iş görme alışkanlıklarının, mesleki davranış ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerle destekleyerek nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu vesile ile sundukları katkılar ve teşvikleri dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun ile birlikte tüm il yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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