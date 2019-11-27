Bartın Üniversitesi öğrencileri OSB'yi gezdi

Bartın Üniversitesi öğrencileri Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik gezi yaptı.

Bartın Üniversitesi ile KOSGEB İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen gezide ilk olarak Bartın İnovasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı tarafından merkez bünyesinde yapılabilecek projelerden bahsedilerek, çalışmalar kapsamında laboratuvarlarda kullanılan cihazlar tanıtıldı.

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, ofis mobilyaları ve tekstil alanında üretim yapan firmaları da gezdi. Burada firma yetkilileri tarafından bilgilendirilen öğrenciler, ham maddeden ürüne kadar üretim aşamalarını yerinde gördü. Öğrencilere aynı zamanda pazarlama stratejileri hakkında da bilgi verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Tribünde değil, odağında ol" anlayışıyla hayata geçirilen pek çok faaliyetle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilere derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamı sunduklarını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Onlara daha iyi bir gelecek için doğru ve kararlı adımları atmaları adına birçok etkinlik düzenleyerek, alanında yetkin kişilerle bir araya getiriyoruz. Otantik öğrenme ortamlarında gelişimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimizin iş hayatlarına olan uyumlarını kolaylaştırmak için ise 3 artı 1 ve 7 artı 1 'İş Yeri Eğitim Modeli'ni üniversitemiz geneline yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Teorik bilginin yanında uygulamalara da yer veriyor, düzenlediğimiz teknik gezilerle öğrencilerimize tecrübe aktarımı sağlıyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak ve ülkemizin gelişimine tüm bileşenlerimizle değer katmaktır."

Teknik gezide öğrencilere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu ve öğretim elemanları da eşlik etti.