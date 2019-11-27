Bartın Üniversitesi öğrencileri OSB'yi gezdi

Bartın Üniversitesi öğrencileri Bartın Organize Sanayi Bölgesine (Bartın OSB) düzenlenen teknik gezide, üretim aşamalarını ve pazarlama süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.



Bartın Üniversitesi ile KOSGEB Bartın İl Müdürlüğü iş birliğinde Bartın Organize Sanayi Bölgesine (Bartın OSB) teknik gezi düzenlendi. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği gezide, ilk olarak Bartın İnovasyon ve Test Merkezi ziyaret edildi. Burada öğrencilere Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı tarafından merkez bünyesinde yapılabilecek projelerden bahsedilerek, çalışmalar kapsamında laboratuvarlarda kullanılan cihazlar tanıtıldı.



Teknik gezi kapsamında öğrenciler, ofis mobilyaları alanında faaliyet gösteren Madeş ile tekstil alanında üretim yapan Reymer firmalarını da gezdiler. Burada firma yetkilileri tarafından bilgilendirilen öğrenciler, ham maddeden ürüne kadar üretim aşamalarını yerinde gördü. Öğrencilere aynı zamanda pazarlama stratejileri hakkında da bilgiler verildi.



"Tribünde değil, odağında ol" anlayışıyla hayata geçirilen pek çok faaliyetle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Öğrencilerimize derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek için doğru ve kararlı adımlar atmaları adına birçok etkinlikte düzenleyerek, alanında yetkin kişilerle bir araya getiriyoruz. Otantik öğrenme ortamlarında gelişimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimizin iş hayatlarına olan uyumlarını kolaylaştırmak için ise 3 artı 1 ve 7 artı 1 'İş Yeri Eğitim Modeli'ni Üniversitemiz geneline yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Teorik bilginin yanında uygulamalara da yer veriyor, düzenlediğimiz teknik gezilerle öğrencilerimize tecrübe aktarımı sağlıyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak ve ülkemizin gelişimine tüm bileşenlerimizle değer katmaktır." dedi.



Teknik gezide öğrencilere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu ve öğretim elemanları da eşlik etti. - BARTIN