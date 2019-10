Bartın Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Ayşegül Çakın, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele ettiği 59 kiloda şampiyon oldu. Çakın, Avrupa Şampiyonluğunu asker selamı vererek kutladı.



Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Ayşegül Çakın, tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Çakın, koparmada 87 kiloyla gümüş, silkmede 116 kiloyla altın, toplamda da 203 kiloluk derecesiyle altın madalyaya uzandı.



Asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi



Şampiyonada, aldığı başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşayan milli sporcu Çakın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi.



Çakın, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada "Yaklaşık 3 aydır kampta çok yoğun çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kazandığım madalyaları Türk Milletine ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize armağan ediyorum." dedi.



"Öğrencilerimiz gururlandırmaya devam ediyor"



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, aldığı başarılardan dolayı milli sporcu Çakın'ı tebrik ederek, "Üniversitemiz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi'nin şampiyon sporcularından biri olan milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda tüm rakiplerini geçerek, şampiyon oldu. Yoğun çalışmalarıyla başarıya ulaşarak, ülke olarak kıvanç duymamıza vesile olan öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan ve öğrencilerimizi daima motive eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



"Gayretlerimiz meyvesini veriyor"



Nitelikli ders ortamlarında ülke sporuna değer katan sporcular yetiştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak her alanda sürdürülebilir bir gelişme göstermeye devam ediyoruz. Öğretim elemanlarımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyorlar. Bu doğrultuda gösterdiğimiz çabalar meyvesini vermeye devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde, sportif anlamda uluslararası camiada kendimizden çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek, bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet M. Kasapoğlu'na en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza müteşekkirim." diye konuştu. - BARTIN