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Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu

07.07.2021 14:11
Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almayı başardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler serbest stilde milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Bartu Akdemir'in de yer aldığı müsabakalarda Türkiye, ülke sıralamasında ikinci oldu. Gösterdiği performansla gümüş madalya alarak dünya ikincisi olmayı başaran milli güreşçi Akdemir ise milli takıma önemli bir katkı sundu.

Başarılı sporcu Bartu Akdemir'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılara azim, istek ve çok çalışarak ulaşıldığını söyledi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde 24 farklı branşta 171 milli sporcunun öğrenimlerine devam ettiğini de hatırlatarak "Bartın Üniversitesi olarak Türk sporunun marka değerine katkılar sunacak bir eğitim-öğretim stratejisi uyguluyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyor ve nitelikli bireyler yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı görüyor ve bu başarılara yenilerini eklemenin kıvancını yaşıyoruz. 'Birlikte başarıyoruz' anlayışla tüm bileşenlerimizle geleceğe yürüyoruz. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Bartu Akdemir'i tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu

Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Üniversitesi, Milli Sporcu, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu - Son Dakika Spor


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