Bartın Üniversitesi öğrencisi Burak Ünal, Türkiye ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Burak Ünal, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasında ikinci olmayı başardı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Burak Ünal'ın 81 kiloda gümüş madalya almayı başardı. Yarı final müsabakasında talihsiz bir kaza geçirerek iki parmağı kırılan Burak Ünal, mücadeleye devam ederek Türkiye ikinciliğine uzandı.

Başarılı sporcu Burak Ünal'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi öğrencilerinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Azim, istek ve çok çalışarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyen öğrencilerimiz Türk sporuna değer katıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle yeni başarılarla gururlandırıyor. Bu düşüncelerle öğrencimiz Burak Ünal'ı kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN