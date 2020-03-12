Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğucan Şevik, Klasik Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğucan Şevik, Klasik Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen "Özer Baysaling Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Avrupa Milli Takım Seçmeleri" tamamlandı. İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen müsabakalarda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğucan Şevik, Büyük Erkekler - 168 cm Klasik Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu.


Aldığı başarıdan dolayı Doğucan Şevik'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz öğrencileri olan genç sporcularımız her alanda gösterdikleri üstün performansla üst sıralarda yer almaya, madalyalar toplamaya ve kupalar kaldırmaya devam ediyor. Türk Sporuna değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Spor Bilimleri Fakültemizin tüm bileşenleri bu hedefle durmadan çalışıyor. Gerek ulusal gerek ise uluslararası alanda alınan başarılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çok çalışarak ve azmederek alınan bu başarılarla gurur duyuyor, Doğucan Şevik ile birlikte tüm sporcularımızı ve onları geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Bartın Üniversitesi olarak sporun birçok dalında gösterdiğimiz bu başarılar olimpiyat dereceleriyle taçlanacaktır" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Türkiye, Pendik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:30 Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı
20:25 Mustafa Cengiz: "Sevgili Mete Kalkavan, Allah aşkına bizim maçı kabul etme" -1-
20:25 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları -1-
20:23 Mustafa Cengiz: "Bir toplumun gelişmesi, kadının gelişmesine eş değerdir"
20:17 Altay Bayındır ameliyat oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]