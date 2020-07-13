Bartın Üniversitesi öğrencisi Sabri Mert Mülhim, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencisi Sabri Mert Mülhim, Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonasında altın madalya aldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonasında altın madalya aldı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen ve dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya karatesinde bir ilk olan şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde, 68 kulüpten 104 erkek ve 87 kadın sporcu tatamiye çıktı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonada U21 Erkekler kategorisinde yarışan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2019'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında Bartın Üniversitesini 57 madalya ile zirveye taşıyan milli sporcuların normalleşme süreciyle birlikte düzenlenen organizasyonlarda da kendilerini göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Uzun, "Bu kapsamda dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı öğrencimiz Sabri Mert Mülhim'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bu şampiyonada kazanılan altın madalyayı oldukça değerli buluyorum." dedi.

Bartın Üniversitesi, Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi öğrencisi Sabri Mert Mülhim, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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