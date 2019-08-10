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Bartın Üniversitesi öğrencisi Şennur Demir'den bir şampiyonluk daha

1 saat önce

Bartın Üniversitesi öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir, 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nda 75 kiloda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Şennur Demir'den bir şampiyonluk daha, System.String[]
Bartın Üniversitesi öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir, 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nda 75 kiloda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şennur Demir, Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nda tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada, 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Milli Sporcu Demir, Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılarından dolayı Şennur Demir'i kutlayarak "Şennur Demir, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Azmiyle aldığı başarılarla üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Son olarak, 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nda birinci olmayı başaran Demir'in başarılarını artırarak devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, hedeflerine kararlı adımlarla yürüyen öğrencimiz, Milli Sporcumuz Şennur Demir'i bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca ülkemiz sporuna değer katan şampiyon sporcularımızı yetiştirmek için yoğun gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültemizin tüm hocalarını da yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN
Bartın Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:15 Kaynak: İHA
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