Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil'den bronz madalya
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil'den bronz madalya

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil'den bronz madalya

6 saat önce

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında Kadınlar 53 kiloda Dünya üçüncüsü oldu.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil'den bronz madalya, System.String[]

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında Kadınlar 53 kiloda Dünya üçüncüsü oldu.


Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, bronz madalya almayı başardı. U23 Avrupa Şampiyonu güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalyaya Rus rakibini Ekaterina Veebina'yı geçerek ulaştı.


Avrupa Şampiyonluğunun ardından ulaştığı bu başarıdan dolayı Zeynep Yetgil'i kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Katıldıkları Avrupa ve Dünya müsabakalarında aldıkları başarılarla Türk sporuna değer katıyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de Avrupa Şampiyonluğunun ardından Dünya üçüncüsü olarak göğsümüzü kabartmıştır. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Ayrıca öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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