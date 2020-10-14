Bartın Üniversitesi "Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler" projesi kabul edildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi "Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler" projesi kabul edildi

14.10.2020 11:59
Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan, ülkemizdeki açık ve yeşil alanların 'Engelli Dostu' çözümler üretilerek planlanması ve tasarımı konularında eğitimler verileceği proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan, ülkemizdeki açık ve yeşil alanların 'Engelli Dostu' çözümler üretilerek planlanması ve tasarımı konularında eğitimler verileceği proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan "Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler" adlı eğitim projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı" kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek projeyle ülkemizdeki açık ve yeşil alanların planlanması ve tasarımında 'Engelli Dostu' çözümler üretmeye yönelik, alanında yetkin bilim insanları tarafından eğitimler verilecek. Projeye Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) ile Amasra Belediyesi de destek veriyor.

Proje hakkında bilgi veren Artar, "Desteklenmeye değer görülen eğitim programının amacı, ülkemizde açık ve yeşil alanların planlaması ve tasarımıyla bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda eğitimler verilecek. Alanında yetkin bilim insanlarının bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle, yine ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin kamusal ve özel alanlarda herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitilmesini hedefliyoruz." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için gösterilen gayretlerin bu tür eğitim projeleriyle daha da değer kazandığını ifade etti.

Bartın Üniversitesi olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tüm bileşenlerle önemli gayret gösterdiklerini anlatan Uzun, "Bu gayretlerimizin neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bartın Üniversites'nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu. Ayrıca Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle kabul edilen 'Engelsiz Yaşam Alanı Projesi' ile Türkiye'nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden biri Kutlubey Kampüsümüzde kuruluyor." diye konuştu.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bartın Üniversitesi, Engelli, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi 'Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler' projesi kabul edildi - Son Dakika

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