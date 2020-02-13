Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

6 saat önce

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle birlikte "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu, System.String[]

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle birlikte "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına karar verildi.


Bartın Üniversitesi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik başvuru, Resmi Gazete'de yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.


Böylece başta öğrenciler olmak üzere tüm üniversite mensuplarının sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmelerine destek olmak amaçlanıyor. Merkez bünyesinde, öğrencilerin öğrenim hayatları, idari ve akademik personelin ise mesleki hayatı boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli destek ihtiyaçlarına yönelik "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar yürütülecek. Üniversite öğrencilerinin azami düzeyde yararlanabilmesi, eğitim-öğretim yaşamına uyum sağlaması ile sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardımcı olunacak.


Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Bartın Üniversitesi bünyesindeki ilgili akademik birimlerle iş birliği içinde yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ortak araştırma ve uygulamalar ile eğitimler de gerçekleştirilebilecek.


Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Sürekli iyileşme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi ailesi başta olmak üzere bölgemizde önemli çalışmalar yapacak, alanında öncü ve yönlendirici araştırma ile konu ile ilgili çeşitli eğitimleri bünyesinde gerçekleştirecektir. İç ve dış paydaşlarımızla iş birliği içinde bu alanda bilimsel ve toplumsal gelişime de ivme kazandırılacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren, iyi dilekleriyle yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul ? maçka parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı
Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:53:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]