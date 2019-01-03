Bartın Üniversitesi Rektörlük Binası Yapımı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, Bartın Üniversitesi
Kutlubeyyazıcılar Kampüsünde 15 milyon 720 bin liraya ihale edilen 11 bin metrekare kapalı alana sahip rektörlük binası inşaatının sürdüğünü bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2008'de 3 fakülte ile kurulan Bartın Üniversitesinin şu anda 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 3 enstitüyle hızla geliştiğini belirtti. Milletvekili Tunç
, 16 bin 854 öğrenci, 570 akademik, 384 idari personel ve 154 programa ulaşılan Bartın Üniversitesine 3 yıl için bütçeden 380 milyon 922 bin lira ödenek öngörüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kutlubeyyazıcılar'da üniversitenin bin 200 dönümlük yeni yerleşke alanındaki rektörlük binası, kütüphane, derslikler, laboratuvar binaları ile sosyal tesislerin yapımı devam ediyor. Ulus
ve Kurucaşile
ilçelerine meslek yüksekokulu açtık, Amasra
ilçesine fakülte açılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Üniversite kampüs alanında inşaatı devam eden bin kişilik yurt ve önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak 2 bin 800 kişilik erkek öğrenci yurdu ile toplam kapasite 9 bine yaklaşacak. 15 milyon 720 bin liraya ihale edilen ve 11 bin metrekare kapalı alana sahip rektörlük binası inşaatı da devam ediyor. Bartın Üniversitesinin kurulması ve ardından ayrılan ödeneklerle gelişmesini hızla sürdürmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere bakanlarımıza, rektörümüze ve üniversitemizin yöneticileri ile akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."