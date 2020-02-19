Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret

7 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret, System.String[]

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar'ın da yer aldığı ziyarette, üniversitenin bölgesel odaklı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

2017'den itibaren sürdürdükleri araştırmalar ve paydaş görüşler neticesinde bölgenin potansiyelinin yapımı devam eden mega endüstri bölgesi Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi ile ortaya çıkacağı sonucuna vardıklarını anlatan Uzun, "Öğretim üyelerimizin üstün gayretleri ve konuyu sahiplenmeleri neticesinde çok verimli çalışma ortamı yakaladık ve önemli bir netice aldık. Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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