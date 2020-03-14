Bartın Üniversitesi Rektöründen bilet kuyruğuna giren öğrencilere sempatik mesaj - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektöründen bilet kuyruğuna giren öğrencilere sempatik mesaj

Rektör Uzun'un paylaşımı öğrencilerden yorum bombardımanı

Bartın Üniversitesi'nden 'Koronavirüs' videosu

BARTIN - Bartın'da, üniversite eğitimine 3 haftalık Koronavirüs tatilinin açıklanmasının ardından öğrenciler otobüs duraklarına akın ederken, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ilginç bir şekilde öğrencilerine seslendi.

Rektör Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerine seslenerek, "Kıymetli arkadaşlar, Duyduk ki bilet kuyruğundaymışsınız. Bu acele neden? Bizden çok mu sıkıldınız? Panik yapmayın, bireysel tedbir alın. Alınan önlemler ileriyi düşünerek ölçülü davranmayı bizler için ehemmiyetli kılıyor. Güvendeyiz, unutmayın." dedi. Rektör Uzun'un paylaşımını sempatik bulan öğrencilerden de aynı şekilde mizahi cevaplar geldi.

Diğer yandan Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan video ile Koronavirüs'ten korunmanın yolları etkin bir şekilde anlatıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu bünyesinde barındırarak, sağlık alanında önemli çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi, hazırladığı videoyla Koronavirüs'ten korunmanın yollarını anlattı.

Web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video kısa zamanda yüzlerce kişiye ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Hazırlanan çalışmayla 'Koronavirüs'ten nasıl korunuruz?' sorusunun cevabı verilerek, hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

7 başlıkta aktarılan uyarılar şu şekilde:

"Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ile burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı ve mendil kullanıldıktan sonra ağzı kilitli bir poşet kullanılarak kapaklı bir çöp kutusuna atılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı. Ateş, öksürük ile birlikte nefes darlığı belirtileri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı."

Ayrıca video paylaşılırken panik yapılmaması ve alınan önlemlerin ileriyi düşünerek ölçülü davranmayı herkes için ehemmiyetli kıldığı aktarılarak, bireysel tedbirlerin önemi ifade edildi.