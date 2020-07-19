Bartın Üniversitesi, sanal tanıtım günlerinde tanıtıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi sanal tanıtım günlerinde uluslararası öğrencilere tanıtıldı.

Turkey Trainings tarafından gerçekleştirilen 'Sanal Tanıtım Günleri'nde Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burçin Kef, Turkey Trainings Genel Müdürü Seda Diker'in sorularını cevaplandırdı.

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde Bartın ve Bartın Üniversitesi'ndeki eğitim fırsatları hakkında bilgiler verildi.

58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan Bartın Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yüksek öğretim kurumu olduğunu ifade eden Kef, 2020-2021 akademik yılı ilk çağrısında rekor düzeyde başvuru aldıklarının altını çizdi.

Kef, Bartın Üniversitesi uluslararası öğrenci alımının ikinci dönem başvurularının devam ettiğini de vurgulayarak, 13 Temmuz'da başlayan başvuruların 3 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini aktardı.