Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi sporda 57 madalyayla Türkiye birincisi
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi sporda 57 madalyayla Türkiye birincisi

Bartın Üniversitesi sporda 57 madalyayla Türkiye birincisi

8 saat önce

Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi oldu.

Bartın Üniversitesi sporda 57 madalyayla Türkiye birincisi, System.String[]

Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi oldu.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2018-2019 döneminde gerçekleştirilen şampiyonalarda Bartın'a 57 madalya getirdi.

Bartın Üniversitesi sporcuları 18 altın, 18 gümüş ve 21 bronz madalya alarak, 141 üniversite arasından yapılan değerlendirmede Türkiye birinciliğini iki üniversiteyle paylaştı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceklerini belirterek, bölge ve ülke gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attıklarını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Üniversitemizde eğitimlerine devam eden 127 milli sporcumuz var. Spor Bilimleri Fakültemizde, alanında yetkin akademik kadromuzla geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediliyor. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, önümüzdeki dönemlerde de Türk sporuna değer katmaya devam edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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