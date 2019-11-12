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Bartın Üniversitesi Trabzon'da yoğun ilgi gördü

7 saat önce

Trabzon'da düzenlenen 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'na katılan Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi Trabzon'da yoğun ilgi gördü, System.String[]

Trabzon'da düzenlenen 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'na katılan Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü.


Çok sayıda devlet, vakıf ile özel üniversitesinin yer aldığı 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı', Trabzon Ramada Plaza'da gerçekleştirildi. Fuarda, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden lise son sınıf öğrencileri, aileleri ve rehber öğretmenlerinin soruları Öğr. Gör. Burak Ceylan tarafından cevaplandırıldı. Bartın Üniversitesinin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar hakkında bilgilerin verildiği fuarda, kariyer planlaması noktasında tavsiyelerde bulunuldu.


Ayrıca katılımcılara Bartın Üniversitesinin yurt dışı eğitim olanakları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunduğu fırsatlar da aktarılarak, kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkanlarının önemine vurgu yapıldı.


Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördüğü 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'nda ziyaretçilere tanıtım kitapçığı ve broşürü verildi. - BARTIN

Trabzon, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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