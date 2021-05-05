Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci araştırma projelerinde 4'üncü oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 58 projeyle Türkiye'de 4'üncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, destek programı kapsamında 2020 yılı ikinci dönemde 105 proje önerisinin sunulduğu Bartın Üniversitesinde 58 proje kabul edildi.

Böylece üniversite, bir önceki döneme göre iki kattan fazla artırdığı öğrenci projelerinde istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye'de 4'üncü sırada yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari insan kaynağını gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

Her sene artan proje sayılarıyla sürdürülebilir gelişim hedeflerini gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi olarak tüm bileşenlerimizle dinamik, yetenekli, toplumun ihtiyaçlarına ve gerçeklerine hakim nesiller yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. 'Üreten Türkiye' hedefinde öğrencilerimizi merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini yönetiyoruz. 'Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı önem atfediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK öğrenci projelerinde yıldan yıla artan başarı grafiğimiz bize gösteriyor ki, elde ettiğimiz dereceler tesadüf değildir. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir."