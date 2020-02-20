Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerine 'Akademik Türkçe' dersi veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerine 'Akademik Türkçe' dersi veriliyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerine 'Akademik Türkçe' dersi veriliyor

6 saat önce

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören 57 farklı ülkeden bin 108 öğrenci için 'Akademik Türkçe' dersi açılarak, ilk dersler verilmeye başlandı.

Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerine 'Akademik Türkçe' dersi veriliyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören 57 farklı ülkeden bin 108 öğrenci için 'Akademik Türkçe' dersi açılarak, ilk dersler verilmeye başlandı.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda gayretlerini sürdüren Bartın Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. 2016-2017 akademik yılında 18 ülkeden 253 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2019-2020 akademik yıl ile 57 farklı ülkeden bin 108 öğrenciye ulaştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) tavsiyesi üzerine bu öğrencilerin yazılı ve sözlü Türkçe kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, Bartın Üniversitesi'nde 'Akademik Türkçe' dersi verilmeye başlandı.

Lisans ve ön lisansta öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrenciler Akademik Türkçe dersiyle uluslararası öğrencilerimizin hazırlık sınıflarında ve birinci sınıfta aldıkları Türk Dili derslerine ek olarak Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda özellikle akademik anlamda eksiksiz kullanabilmeleri için destek sağlanıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, temel hedeflerinden birinin uluslararasılaşma olduğunu söyledi.

Üniversite olarak gerek bilimsel çalışmalar gerekse imzaladıkları protokollerle uluslararası iş birliklerini geliştirdiklerini ifade eden Uzun, "Her birini Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olarak gördüğümüz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onları 'Seyircisi değil, aktörü ol' anlayışıyla donanımlı bireyler olarak mezun etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu, Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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