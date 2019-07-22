Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi üniversite adaylarına tercih desteği
Son Dakika Güncel Haber

Bartın Üniversitesi üniversite adaylarına tercih desteği

1 saat önce

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlanırken, kurulan stantlar 24 Temmuz 2019 tarihlerine kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Bartın Üniversitesi üniversite adaylarına tercih desteği, System.String[]
Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlanırken, kurulan stantlar 24 Temmuz 2019 tarihlerine kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Bartın Üniversitesi tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Amasra'nın ardından Bartın Cumhuriyet Meydanı'na da stant açarak, gençlere tercih danışma hizmeti veriyor. Stantlarda aday öğrencilere ve ailelerine Bartın Üniversitesi'nin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatılıyor.

Ayrıca, ziyaretçilere üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olunuyor. Kariyer planlaması noktasında da tavsiyelerde bulunacak öğretim elemanları, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarda da bilgilendirmeler yapacak.

Stantlar 22-23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak. - BARTIN
Bartın Üniversitesi, Cumhuriyet Meydanı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi üniversite adaylarına tercih desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]