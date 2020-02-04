Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5'te - Son Dakika

Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5'te

6 saat önce

Bartın Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5'te yer alarak, teknik destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5'te, System.String[]

Bartın Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5'te yer alarak, teknik destek almaya hak kazandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilen başvurular sonuçlandı. Yapılan değerlendirmelerde Bartın Üniversitesi, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5'te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63'ü üniversite 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Üniversitesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurtdışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden faydalanabilecek.


"Enerji verimliliği önceliklerimiz arasında yer alıyor"


Cumhurbaşkanlığı'nın 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde 'Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu' konusu ele alındığını hatırlatan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan, "Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle genel itibariyle kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufunun beklenmektedir. Biz de bu genelgenin gerekliliklerini yerine getirmek için daha önce sürdürdüğümüz politikaları yeniden gözden geçirerek, çalışmalarımızı hızlandırdık. Böylece enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak üzerimize düşeni yerine getirme konusunda attığımız kararlı adımlardan kısa sürede sonuçlar almaya başladık. Üniversite olarak bir yandan aldığımız tedbirlerle israfı en aza indirmenin diğer yandan ise verdiğimiz eğitimlerle var olan farkındalığı daha da arttırma gayretinde olduk. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da büyük destekleriyle ulaştığımız nokta itibariyle YEVDES kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda ilk 5'te yer almaktan ve teknik noktada desteklenecek kurumlardan biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız" dedi.


"Hedefimiz, enerji verimliliğini artırmak, sera gazı salınımını azaltmak"


Üniversite bünyesinde adeta bir seferberlik halinde enerji verimliliği konusunda büyük hassasiyet gösterildiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise yapılan çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Rektör Uzun, "Ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Bartın Üniversitesi ailesi enerji talebindeki hızlı artışın bilincinde olarak, bulunduğu mekanlarda verimlilik ile birlikte tasarrufu önceliyor. Bu doğrultuda AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasının sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz" diye konuştu.


"Büyüyen üniversitemizde, kişi başı tüketim azalıyor"


Bartın Üniversitesinde son iki yılda önemli ölçüde tasarruf sağlandığını da vurgulayan Rektör Uzun, "Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan'ın başkanlığında sürdürülen enerji tasarrufu çalışmaları ve verilen eğitimler sonucunda kayda değer neticeler elde ettik. Büyüyen fiziki yapımız ve artan personel sayımız ele alındığında 2017-2019 yılları arasında kişi başına düşen doğalgaz tüketimi yüzde 33, kişi başına düşen elektrik tüketimi ise yüzde 11 azalma göstermektedir. Bu neticelerin gelecek yıllarda da devam etmesi en önemli temennilerimiz arasındadır. İnanıyorum ki öğrencilerimize verilecek eğitimler ile enerji tasarrufu konusunda farkındalık artacak ve buna bağlı enerji tüketimi azalacaktır. Eşsiz bir doğaya sahip olduğumuz Bartın'da doğaya olan minnetimizi göstermek ve borcumuzu ödemek için sıfır atık ve enerji tasarrufu çalışmalarımız hiç durmaksızın devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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