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Bartın Üniversitesi YÖK'ün yayımladığı raporlarda başarısını artıran üniversiteler arasında yer aldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi YÖK'ün yayımladığı raporlarda başarısını artıran üniversiteler arasında yer aldı

09.12.2021 17:08
Bartın Üniversitesi YÖK'ün yayımladığı raporlarda başarısını artıran üniversiteler arasında yer aldı

Bartın Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan ve 4 temel alanda 45 göstergede değerlendirmelerin yapıldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" raporlarında gelişim gösteren üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldığı bildirildi.

Bartın Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan ve 4 temel alanda 45 göstergede değerlendirmelerin yapıldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" raporlarında gelişim gösteren üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması" kapsamında 2020 yılına dair göstergelerin yer aldığı raporda Bartın Üniversitesi birçok alanda gelişim gösterdi.

Üniversite, bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında öne çıkarken, sosyal sorumluluk projelerinde ise Türkiye'de ilk 5'te yer aldı. Bartın Üniversitesi yapılan değerlendirmelerde ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında ise üst sıralarda yer aldı.

126 devlet üniversitesi arasında yapılan sıralamada Bartın Üniversitesi, bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat artırdığı TÜBİTAK tarafından verilen araştırma bursu sayısıyla 25'inci olurken, 2 kattan fazla artırdığı Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında ise 28'inci sırada yer buldu. Bartın Üniversitesinde patent, faydalı model veya tasarım başvuru sayısı da artış gösterdi.

2019 yılında 2 olan başvuru sayısı 2020 yılında 8'e yükselten Bartın Üniversitesi, 126 yükseköğretim kurumu arasında yapılan değerlendirmede 41'inci sıraya yerleşti.

Bartın Üniversitesi, yine araştırma bursu değerlendirmesinde birinci, Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında birinci ve faydalı model veya tasarım başvuru sayısında ise 5'inci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi yayınlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayılarını da artırdı. Bu kapsamda yapılan sıralamada 126 üniversite arasında 28'inci olan üniversite ihtisaslaşan üniversiteler arasında da 2'nci sırada yer buldu. En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısına göre 52'inci sırada olan Bartın Üniversitesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında yine 52'inci sıraya yükseldi.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte "Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite" ekseninde yürüttüğü çalışmaların sonuçları da raporlara yansıdı. 2020 yılında 4 programın akredite olduğu, 2021 yılında bu sayının 5'e çıktığı akredite edilmiş program sayılarında Bartın Üniversitesi 35'inci sırada yer buldu.

Bir yılda 368 sosyal sorumluluk projesi üretildi

Diğer yandan toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesiyle duyarlılığın ve dayanışmanın artırılmasının hedeflendiği Bartın Üniversitesinde 2020 yılında 368 sosyal sorumluluk projesi öğrenciler tarafından hayata geçirildi. 126 üniversitenin değerlendirildiği raporda, Bartın Üniversitesi "Öğrencilerin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı" göstergesinde 5'inci sırada yer aldı. Bartın Üniversitesi ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında ise ilk sıraya yükseldi.

"Hedefimiz kalite ekseninde sürdürülebilir büyüme"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak kalite ekseninde sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerine işaret etti.

Bölgeden başlayarak ülkenin gelişimine katkı sunmak amacıyla öğretim elemanları başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarla birlikte durmadan çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesinin kurumsal kimliğinin her geçen gün daha iyiye ulaşması için gayret göstermeye devam ettiklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak, kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. 'Birlikte başarıyoruz' sloganıyla çıktığımız bu yolculukta sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeye gayret gösteriyoruz. Hedefimiz gösterdiğimiz bu performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek."

Araştırma Geliştirme, Bartın Üniversitesi, Üniversite, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi YÖK'ün yayımladığı raporlarda başarısını artıran üniversiteler arasında yer aldı - Son Dakika


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