Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 20 basamak daha yükselerek 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleşti.

Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürüyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 20 basamak daha yükselerek 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleşti. İhtisaslaşan üniversiteler sıralamasında 3'üncü sırada olan Bartın Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ise 2'nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Devlet üniversitelerinin "Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler bağımsız bir haber portalında yayımlandı. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69'uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44'üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleşti.

Bartın Üniversitesi yayın sayısını 3 yılda 2 kattan fazla arttırdı

Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında bu sayıyı 178'e, 2019 yılında ise 257'ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018'den 2019'a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı.

İhtisaslaşan üniversiteler arasında 3'üncü, bölgesinde 2'nci sırada

"Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlara ait göstergelere göre Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumu arasından 3'üncü sırayı aldı.

Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme de ise Bartın Üniversitesi 2'nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

"Bartın Üniversitesi sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor"

Üniversite olarak kalite çalışmalarını öncelediklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, "Yeni YÖK anlayışıyla birlikte üniversitelerde hızlanan kalite yolculuğunda Bartın Üniversitesi olarak 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda da aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Nitelikli büyüme hedefiyle her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan üniversitemiz adresli makale sayısı 2017 yılında 125 iken, sürekli iyileşme yaklaşımıyla bu sayı 2018 yılında 178'e yükselmiştir. Geride bıraktığımız yılda ise bu sayı 257'ye ulaşma başarısı göstermiştir. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından birçok proje yapılmış, patentler alınmıştır. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri Türkiye'de ilk 5'te yer aldı"

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nden 3 öğretim üyesinin Web Of Science aracılığıyla yayınlanan, SSCI indeksli yayınlarda ilk 5'te yer aldığını da hatırlatarak, "Geride bıraktığımız yılda, Web of Science 'Education, Educational Research' kategorisindeki uluslararası saygın dergilerde yayınlanan Türkiye adresli SSCI indeksli yayınlarda en etkili 100 araştırmacının adları yayınlanmıştı. Son dört yıllık performans verileri dikkate alınarak yapılan sıralamada Üniversitemiz Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ikinci, Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz üçüncü ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak ise dördüncü sırada yer almayı başarmıştı. Nitelikli akademik kadromuzla bilimsel gelişimimize katkı sunuyor, geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bölgemizin gelişimine değer katıyoruz"

Üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda bölgeden başlayarak, ülke gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiğini de vurgulayan Rektör Uzun, "Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdık. 2 yıldan uzun süren çalışmalarımız Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemizin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşmasıyla taçlanmış oldu. 'Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgesel ihtiyaçlar karşılayan eğitim programlarını geliştirerek, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Yükseköğretim Kurulu, Bartın Üniversitesi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 07:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
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