Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesinde 3 yeni atama yapıldı
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Bartın Üniversitesinde 3 yeni atama yapıldı

29 dakika önce

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerine yeni atamalar yapıldı.

Bartın Üniversitesinde 3 yeni atama yapıldı, System.String[]
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerine yeni atamalar yapıldı.

Bartın Ünivertsitesinden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerine yeni atamalar yaptı.

Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Handan Ucun Özel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Şaban Esen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine ise Prof. Dr. Selman Karayılmazlar atandı.

Dekanlıkları ziyaret ederek yeni görevlerine başlayan öğretim üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Uzun, üniversitenin her geçen gün kendisini biraz daha geliştirerek büyümeye devam ettiğini belirtti.

Uzun, "Fakülte sayısını 9'a çıkaran üniversitemizde bir yüksekokul ile 3 meslek yüksekokulunda bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefiyle çalışmalar yürütülüyor. Bu noktada atamaları yapılarak yeni görevlerine başlayan dekanlarımızın hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğine inanıyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:08 Kaynak: AA
Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel
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