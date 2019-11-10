Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı

Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Bartın Üniversitesinde düzenlenen törenle anıldı.

Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Bartın Üniversitesinde düzenlenen törenle anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Atatürk Büstü önünde bir tören düzenlendi.


Tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Uzun mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletlerin tarihinde kendisini büyük bir gururla temsil eden bir devleti kurma bahtiyarlığına eren kahramanlar gerçekten çok azdır. Türk Milleti olarak bizim şansımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sadece ülkemizde değil, fikir ve başarılarıyla tüm dünyaya örnek olmuş ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ne mutlu bize ki 'Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister' diyen Atamızın, mirasını bugün büyük bir onurla koruyor ve onu geleceğe taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı ve ebediyete intikal etmiş fedakar gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - BARTIN

Mustafa Kemal Atatürk, Bartın Üniversitesi, Türkiye, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]