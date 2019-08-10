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Bartın Üniversitesinde bayramlaşma

1 saat önce

Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

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Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu Fuaye Alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Selman Karayılmazlar ile akademik ve idari personel katıldı.
Rektör Uzun, personelin bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günler geçirmelerini temenni etti.
Uzun, "Üniversitemiz öğrencisi, akademik ve idari personeliyle çok büyük bir ailedir. Bu büyük aile tüm bileşenleriyle bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için büyük gayret göstermekte, geleceğimize değer katmaktadır. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi ailesi ve Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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