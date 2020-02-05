Bartın Üniversitesinde "Felsefe Doktora Programı"açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinde 'Felsefe Doktora Programı'açıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesinde "Felsefe Doktora Programı"açıldı

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Felsefe Doktora Programı" açılmasına yönelik teklifin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Bartın Üniversitesinde

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Felsefe Doktora Programı" açılmasına yönelik teklifin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitede iç ve dış paydaşların katılımıyla 2019-2023 Strateji Planı'nın hazırlandığı ve konulan hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığını belirtti.

Strateji planında yer alan hedeflerden birinin de lisansüstü program sayısını arttırmak ve ülkedeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmak olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ile akademisyenler yetiştirerek, bilim dünyasına değer katıyoruz. Bu kapsamda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 'Felsefe Doktora Programı' açılmasına yönelik teklifimiz YÖK tarafından uygun görülmüştür. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte politikalar belirleyen, bunu uygulamaya koyan ve yenilikçi girişimleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulumuzun Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerimize de destekleri için şükranlarımı sunuyorum."

Yükseköğretim Kurulu, Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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