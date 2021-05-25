Bartın Üniversitesinde Millet Kütüphanesi çevrim içi anlatıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesinde "Milletin Kütüphanesi" konferansı çevrim içi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferansa Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu katıldı.

Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin kuruluşu, hizmet ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Millet Kütüphanesi'nin bir kütüphane olmasına rağmen içerisinde birçok farklı özellikte kütüphaneyi barındırdığını ifade eden Tuğlu, şunları kaydetti:

"Millet Kütüphanesi, şu ana kadar Türkiye'de yapılan cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesidir. 125 bin metrekare alandan oluşmakta ve 5 bin 500 kişilik oturma alanı mevcuttur. Kütüphanemizde 4 milyonun üzerinde basılı yayın, 65 veri tabanı ve 200 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Cihannüma salonundan nadir eserler kütüphanesine, ses ve görüntü kütüphanesinden Nasreddin Hoca çocuk kütüphanesine kadar birçok alan tek çatı altında bulunuyor. Sosyal alanda da sergiler, paneller ve söyleşilerle bilim ve kültür dünyamıza katkılar sunuyoruz."

"Eşi bulunmaz bir eser"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Millet Kütüphanesi'nin ülkesi için durmaksızın çalışan, hakikat aşkıyla dolu, okumanın ve bilimin kıymetini bilen gençler için eşi bulunmaz bir eser olduğunu bildirdi.

Her gün gelişme, kalkınma yolunda ilerleyen ve mesafeler kat eden ülkeye müstesna bir eser kazandırıldığını ifade eden Uzun, "Millet Kütüphanesi ile 4 milyonun üzerinde basılı kitap, milyonlarca elektronik yayın ve yine milyonlarca makale, rapor ile belge, araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu düşüncelerle dünyanın sayılı kütüphaneleri içinde yer alan eseri milletimize kazandıran saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu müstesna eserin kazandırılmasında emeği geçen, eser bağışlayan herkese sundukları katkılar dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra farklı illerde görev alan kütüphanecilerin katıldığı konferansta Tuğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.