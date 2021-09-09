Bartın Üniversitesinde öğrenci sayısı 18 bini aştı - Son Dakika

Bartın Üniversitesindeki öğrenci sayısı, 3 bin 646 kişinin yeni kayıt yaptırmasıyla 18 bini geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarıyla 2 bin 867 lisans ve ön lisans, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvurularının sonuçlarıyla 205 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, Bartın Üniversitesine katılma başarısı gösterdi.

Yeni akademik yılda 574 uluslararası öğrenciye kapılarını açan üniversitede, 72 farklı ülkeden öğrenci eğitim görecek.

Bartın Üniversitesindeki öğrenci sayısı, 3 bin 646 yeni yerleşimin ardından 18 bini aştı.

Nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açarak eğitim ve öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını bildirdi.

Geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Uzun, "En temel önceliğimiz, daima öğrencilerimiz olmuştur. Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması doğrultusunda gösterdiğimiz gayretlerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla sürdürdüğümüz tüm çalışmalarımızda nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra öğrenmenin sadece dersliklerle sınırlı olmadığı ekosistemimizle her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımızla virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik yürütülmesi için çalışırken, diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir süreç yürüttük. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hazırlanan rehber kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerin ardından üniversitemiz 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi' alan ilk devlet üniversitesi oldu."