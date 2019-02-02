Bartın Üniversitesinde Projeler Yarışacak

Bartın Üniversitesinde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek "Ar-Ge Proje Pazarı" için başvuruların başladığı bildirildi.

Bartın Üniversitesinde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek "Ar-Ge Proje Pazarı" için başvuruların başladığı bildirildi.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Uzun, 12 Nisan'da sona erecek başvuruların, "projepazari.bartin.edu.tr" adresinden elektronik olarak yapılabildiğini belirtti.



Potansiyel iş birliktelikleri kurulacağını ve 25-26 Nisan tarihlerinde proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl 36 il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcının yer aldığı 2. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ardından, üçüncüsünün düzenlenmesinden büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan 'Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğine 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz."



- "Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılacak"



Uzun, "Bartın Üniversitesi 3. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinde, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, sadece ülkenin değil dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anılacağını belirtti.



Prof. Dr. Sezgin'in anısının yaşatılacağını vurgulayan Uzun, "Bu kapsamda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetine katkılarını aktaracağımız etkinliğimizde, dereceye giren proje sahiplerine ise '3. Ar-Ge Proje Pazarı Prof. Dr. Fuat Sezgin Ödülleri' verilecektir." diye konuştu.

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