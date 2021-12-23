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Bartın Üniversitesinde "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği - Son Dakika

Bartın Üniversitesinde "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği

23.12.2021 15:26
Bartın Üniversitesinde "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği

Bartın Üniversitesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kutlubey yerleşkesindeki kütüphanenin konferans salonundaki etkinlikte, uluslararası öğrencilere yönelik Bartın'da yapılan ve planlanan hizmetlerle ilgili bilgiler verildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesinin, öğrencilerini her şeyin üzerinde tutan ve bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak destekleyen bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinden, 5 kıtadaki 69 farklı ülkeden öğrencisi bulunan üniversiteyi, sayısı 18 bini aşan büyük aile olarak gördüklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bu yıl itibarıyla 2 bine ulaşan uluslararası öğrencilerimizi de yabancı ya da misafir olarak değil, ev sahibi olarak görüyor, kendilerinin gelişimi için üniversite olarak her türlü desteği veriyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, sadece derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamımızda ve güçlü akademik insan kaynağımızın desteğiyle 'gönüllü elçilerimiz' olacak ve ülkelerine döndüklerinde, elde ettikleri kazanımlarla yaşadıkları yerlere değer katacaklardır."

İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ofluoğlu ise göç yolları üzerinde bulunan Türkiye'de bu konuya dair önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) Proje Yetkilisi Melis Kurucu da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programıyla yerel düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin şiir ve şarkı dinletisi sunduğu etkinliğe, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bartın Üniversitesinde Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği
Bartın Üniversitesinde Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği
Bartın Üniversitesinde Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği
Bartın Üniversitesinde Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği
Bartın Üniversitesinde Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türkiye, Bartın, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinde 'Yerelde Uyum Buluşmaları' etkinliği - Son Dakika


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