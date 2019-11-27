Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

6 saat önce

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi, System.String[]

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.


Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda verilen eğitimler iki günde yapılan 4 oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde olaylar durumunda yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku ile yetki ve sorumluluklar konularında bilgiler verildi.


Eğitimlerin ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğünden Osman Aydın "Genel Kolluk İlişkileri", Psikolog Fatma İstanbullu "Etkili İletişim" adlı sunumlarını yaptılar.


İkinci gününde ise Aysel Yetiş ile Neyvel Tosun "Mücadelenin Neresindesin?" ve Ertan Tuzcuoğlu "Güvenlik Önlemleri" başlıklı konuları anlattılar.


Özel güvenlik görevlilerine temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgilerinin arttırılması ile aidiyet duygularının geliştirilmesine yönelik bilgilerin de verildiği eğitimler, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]