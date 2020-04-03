Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği - Son Dakika

Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği

6 saat önce

Bartın Üniversitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) arasında imzalanan protokolle, Bartın'daki sanayiciler Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı imkanlarından yüzde 40 indirimle yararlanabilecek.

Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği, System.String[]

Bartın Üniversitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) arasında imzalanan protokolle, Bartın'daki sanayiciler Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı imkanlarından yüzde 40 indirimle yararlanabilecek.


Bölgesel kalkınma odaklı iş birliği çerçevesinde hazırlanan protokol, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUMLAB) Müdürü Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı'nın imzalamasıyla yürürlüğe girdi.


Böylece Bartın'da faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmeler BUMLAB'tan her yıl Bartın Üniversitesi tarafından ilan edilen resmi fiyat listesine göre yüzde 40 oranında bir indirimden yararlanabilecek. BARKİK çalışmaları çerçevesinde imzalanan protokol 2 yıl süre ile geçerli olacak ve tekrardan yenilenebilecek.


"Tüm çalışmalarımızda bölgesel kalkınmayı önceliyoruz"


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, imzalanan protokolle var olan iş birliğini bir adım daha öteye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Buna ayak uydurmak için bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada imzalanan protokol var olan iş birliğini geliştirme noktasında değerli bulmaktayım. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da güç birliği yaparak, bölgemizin kalkınmasına destek sunmanın gayretinde olduk ve olmaya da devam diyoruz" dedi.


"Filyos Projesi önceliklerimiz arasında"


Bartın Üniversitesi'nin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaştığını da hatırlatan Rektör Uzun, paydaşlarımızın yol arkadaşlığıyla sürdürdüğümüz çalışmalarla bölgemizin ekonomik seyrinde önemli bir etki oluşturacak 'Filyos Limanı Projesi'ne odaklanıldığını ifade etti.


Rektör Uzun, "Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, öğretim elemanlarımızın gayretleriyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün ki protokolde olduğu gibi ihtisaslaşma çalışmalarının en başından bu yana görüş bildiren, destek veren ve geleceğe yönelik attığımız kararlı adımlarda yanımızda olan bölge valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık ile birlikte Bölge TSO'larına, bölgemizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


"Bölgemizin kalkınmasına destek oluyoruz"


BARKİK Yürütme Kurulu Başkanı ve BUMLAB Müdürü Doç. Dr. Karaoğlanlı ise laboratuvarlar hakkında bilgiler vererek, "Merkezimiz, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri sunabilmek; gerçekleştirilecek ortak projelerle Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu noktada imzaladığımız protokolle de sanayicilerimize daha fazla hizmet vermeye talip olduğumuzu aktardık. İş insanlarımız süregelen çalışmalarında, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında, Bartın ilinin de içerisinde yer aldığı ve bünyesi içerisinde oluşacak olan Filyos Endüstri Bölgesine, Filyos bölgesi ile ilgili olarak 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' temas odaklı çalışmalarında, Filyos Bölgesi özelinde Akıllı Liman, Akıllı Endüstri ve Akıllı Şehir Planlama ve Uygulama temaları odaklı çalışmalarında BUMLAB bünyesinde bulunan makine/ekipman/test ve analiz cihazlarını indirimli olarak kullanabilecekler" şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 23:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]