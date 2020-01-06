Bartın Üniversitesinden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi tarafından Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve erlere Türkçe eğitimi veriliyor.

Bartın Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığının eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda komutanlık bünyesinde görev alan subay, astsubay ve erlere Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Hüseyin Demir tarafından Türkçe eğitimi veriliyor.

8 ay sürecek eğitimlere katılan askerlere Türkçe eğitimlerin yanı sıra iki ülke arasında yakın ilişkiler anlatılarak, "iletişim", "kişilerarası iletişim'" ve "liderlik" gibi konulardan da bahsediliyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, dost ve kardeş Moritanya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığı eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.

Uzun, Arap Mağrip, Sahraaltı Afrika ve Sahel coğrafyalarının kesiştiği stratejik bir konumda yer alan, bölgesinde barış ortamının tesisine katkı sağlayan Moritanya'da düzenlenen eğitimlerin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirilmesine vesile olacağına inandığını ifade etti.