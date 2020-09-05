Bartın Üniversitesinden uzaktan eğitim kararı - Son Dakika

Bartın Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz dönemi derslerinin uzaktan eğitim modeliyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi derslerinin, uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine karar verdiği belirtildi.

Eğitimde önceliğin, öğrenciler başta olmak üzere toplumun ortak sağlığı ve güvenliği olduğuna işaret edilen açıklamada, uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi mümkün olmayan uygulamalı dersler için salgının seyrine göre yeniden planlama yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak güz dönemi dersleriyle ilgili detayların gelecek günlerde açıklanacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Unutmayalım ki bu kararlar alınırken Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşeninin sağlığı öncelikler arasında en üstte tutulmuştur. Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz süreç dahilinde güçlü altyapımız ile alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla en iyi eğitimi vermek için artan bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Alacağımız tedbirlerle bu zorlu süreci kısa zamanda geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz."