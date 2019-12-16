Bartın Üniversitesine 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesine 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesine 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' aldı.

Bartın Üniversitesine 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi, System.String[]

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' aldı.


Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' almaya hak kazandı. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda alınan sertifika ile üniversitemizin bilgi güvenliği konusundaki yetkinliği belgelendirilmiş oldu.


Sürecin işleyişi ve yapılanlar hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Feridun Badur, "Başkanlığımızda bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile üniversite kapsamında önemli çalışmalara imza attık. Bir yandan akademik ve idari personelimize bilgi güvenliği konusunda eğitim verirken diğer yandan da uluslararası standartlardaki eğitim, tarama, test ve denetim süreçlerinden geçtik. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Firması tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladık ve 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasını' almaya hak kazandık. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm Bilgi İşlem Dairesi personeline ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. Alınan ISO sertifikası 3 yıllık bir geçerliliği sahiptir. Belli aralıklarla yapılan denetimler sayesinde kurulan sistemin çalışması kontrol altında tutulmaktadır. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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