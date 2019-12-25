Bartın Üniversitesinin "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" projesine onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinin 'Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa' projesine onay - Son Dakika

Bartın Üniversitesinin "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" projesine onay

6 saat önce

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" başlıklı projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildiği bildirildi.

Bartın Üniversitesinin

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" başlıklı projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, öz güven sahibi, uluslararası rekabet gücü yüksek gençler hedefiyle hayata geçirdiği "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenecek projeler açıklandı.

Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Proje koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Kamil Coştu'nun yaptığı projede, öğretim görevlisi Muhammed Türe, Araştırma görevlisi Yunus Yazıcı ile öğrenciler Lütfullah Alptekin, Mehmet Taşdemir, Ahmet Sınmaz, Mahmut Demirdil ve Ramazan Başdaş yer aldı.

Proje koordinatörü Coştu, hazırladıkları projeyle Mehmet Akif'i ve eserlerini anlatarak, gençlere örnek kişiliği bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.

İstanbul'dan Ankara'ya geçen güzergahtaki 7 ilde milli şairi anlatacaklarını ifade eden Coştu, şunları kaydetti:

"Büyük bir aşk ve imanla örnek bir kişilik olarak Mehmet Akif'i gelecek nesillere aktarmanın gayretinde olacağız. Bu düşüncelerle gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak sunulan teşviklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere, Dekanımız Prof. Dr. Azize Toper Kaygın'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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