Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak - Son Dakika

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak

28.04.2021 00:24
Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak, System.String[]

Bartın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüs salgınının bulaşmasının engellenemediğini belirterek çok konuşulacak bir karar aldı. İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını talep etti. Valiliğin bu kararı tepki çekti.

Bartın Valiliği, ilgili birimlere gönderdiği yazıda temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını istedi.

Valiliğin yazısında, "Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır" denildi.

"POZİTİF OLMA NEDENİ AMİRLER TARAFINDAN SORGULANACAK"

Yazıda, şu ifadeler kullanıldı: "Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olması durumunda ilgili Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri Kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır."

"GEREKÇELERİ YETERLİ GÖRÜLMEYENLERE DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILACAK"

"Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında Kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır" ifadelerine yer verilen yazıda, "Yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları mutlaka İl Salgın ve Denetim Merkezine bildirilecektir. Konunun hassasiyetle takibi konusunda gereğini rica ederim" denildi.

VALİLİĞİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Bartın Valiliği'nin bu kararı sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı.

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak

Bartın Valiliği, Korona tablosu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Yorumcu: Bu genelgeyi hazırlayan saçma bi sebeple koronaya yakalnırsa ne olacak? kendisi için disiplin işlemi yapılacak mı? Her işleri saçma sapan bunların Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Doğrucu: Vali bey. Koronoya yakalanan vekiller hakkında soruşturma varmı. Veya siz yakalanırsanız ne yapacaksınız. Merakımdan soruyorum. Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır

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