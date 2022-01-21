Bartın Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Bartın Valiliği, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte cumartesi sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yoğun kar yağışının etkili olacağının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durmaları ve araçta zincir ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanları bulundurmaları, kar lastiksiz trafiğe çıkmamaları istenilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, araçlarını karla mücadele çalışmalarını engellememesi için uygun yerlere park etmeleri, aile ve yakınlarına yer ve rotaları hakkında haber vermeleri, araçta yeterli miktarda yakıt bulundurmaları gerekmektedir. Yine eğimi yüksek olan sokaklara girmekten kaçınmaları, acil durumlarda 112 çağrı merkezini aramaları gerekmektedir. Karla mücadele programını yanlış yönlendirmek için yapıldığı anlaşılan asılsız ihbarlar hakkında yasal işlem yapılacaktır."