Bartın Valisi Güner, 2019'u değerlendirdi - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, düzenlediği toplantıda 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Güner, valilik salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaş memnuniyetini esas alarak en iyi hizmete odaklanarak çalıştıklarını söyledi.

Görevde geride bıraktığı 13 aylık zaman diliminde Bartın'ın yıllardır süregelen sorunlarını çözme adına gayret gösterdiklerini ve birçoğunda önemli yol aldıklarını dile getiren Güner, şöyle konuştu:

"İlimizde resmi kurum ve kuruluşlar ve özel sektörün istifade edeceği turizm, tarım ve sağlık alanları için Bartın Valiliği Proje Merkezi kurulmuş olup, merkez bünyesinde proje grupları oluşturuldu ve bugüne kadar çeşitli projeler yapılıp uygulandı. Kurucaşile ilçemizin gündeminde olan ve Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat ve Tekne Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine tekne imalatıyla ilgili arsa tahsisleri ilgili bakanlıkça uygun görüldü. Bartın Irmağı'na tekne parkı alanı yapılması konusunda Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca gerekli incelemeler yapılmış, komisyonun konuyla ilgili kararı beklenmektedir."

- "Filyos Endüstri Bölgesini ilimize entegre ediyoruz"

Filyos Endüstri Bölgesini en kısa yolla Bartın'a bağlayacak 2,6 kilometrelik yolun 1,4 kilometrelik bölümünün İl Özel İdaresi tarafından tamamlandığını ve Hatipler-Büyükkızılkum-Filyos yol ağının ilin ekonomisine katkı sağlayacağını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Bu yol ile Filyos Endüstri Bölgesini ilimize entegre etmiş olacağız. Yine İnkum Güzelcehisar yol ayrımından başlayıp Filyos bağlantı yoluna kadar uzanan toplam uzunluğu 21,1 kilometre olarak düşünülen projeyle Türkiye'nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu projesini hayata geçireceğiz. 1. etabı ahşap yürüyüş yolu olan Güzelcehisar sahilimizin 2. etabı rekreasyon ve peyzaj düzenlemesi olan projeye Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü sonucunda başlanarak 3 aylık süre içerisinde rekreasyon ve peyzaj düzenlemesinin yanında kanalizasyon ve tuvaletleri de hizmete alınarak vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Mugada sahilinde tatilcilerin sıkıntı çekmemeleri için 500'e yakın aracın çekilebileceği alan ve 30 çadırın kurulabileceği ücretsiz alanlar oluşturuldu."

Amasra Kalesi Kaleiçi mevkisinde yer alan yıkılma tehlikesi olan Ceneviz Şatosu ile Amasra Kalesi Boztepe Yerleşimi ile Kaleiçi yerleşimini birbirine bağlayan "Karanlık Kapı" kale kapısının acil onarımı işi için teknik çalışmalar yapıldığını belirten Güner, toplantıda eğitimden sağlığa, yol, ulaşım, altyapıdan sanayi, enerji, turizm, kültür-sanat, tarım, sosyal projelere ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ile daire müdürleri de hazır bulundu.