Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, 2019 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

Bartın Valisi Sinan Güner, 2019 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısında Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ile Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile basın mensupları hazır bulundu.


Toplantının açılışında konuşan Vali Güner, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en etkin, en verimli, en kaliteli bir şekilde sağlamak, vatandaş memnuniyetini esas alarak en iyi hizmete odaklanmak, kamu yönetiminin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlamasında büyük görev ve sorumluluklarımız var. Gerçekleştirmiş olduğunuz değerli çalışmalar, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon için tüm çalışma arkadaşlarıma ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.


Toplantının son bölümünde Vali Güner, 2019 yılında eğitimden sağlığa, yol-ulaşım, altyapı, çevre ve şehircilik, sanayi, enerji, turizm, kültür-sanat, tarım, sosyal projelere ilişkin Bartın'ın kalkınmasına ve marka bir kent olmasına yönelik olduğunu söylediği projeler hakkında hazırlanan sunumu gazetecilerle paylaştı. - BARTIN

Sinan Güner, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
20:52 Endonezya 2020'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı (1) - Son Dakika
20:50 Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
20:48 Milli Piyango çekilişi - Amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi - Son Dakika
20:47 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 4 ve 8 oldu. - Son Dakika
20:46 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı... - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]