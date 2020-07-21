Bartın Valisi Güner, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.



Vali Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.



Yalçıntaş da AA'nın çalışmaları hakkında Vali Güner'e bilgi verdi.



Ziyaret sonunda Yalçıntaş, Vali Güner'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü takdim etti, albümle ilgili bilgi verdi.