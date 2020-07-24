Bartın Valisi Güner: 'Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız' - Son Dakika

BARTIN Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Bayramda bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

Vali Güner, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceklerinin belirten Vali Güner, "Kurban Bayramı'nda bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız. Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela kurban kesilecek hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Böyle kararlar alınmıştı. Haftasonu yapılacak bilim kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliğimizin aldığı karar hepimizin aklından geçen bir konu ama yine de biz bilim kurulunun rehberini bekliyoruz. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimaliz yok ama bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.