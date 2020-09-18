Bartın Valisi Güner'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Türk milletinin, tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı ve bağımsızlığını canı pahasına korumayı ilke edindiğini belirtti.

Bu nedenle şehitlerin ve gazilerin bağımsızlığın, egemenlin, ulusal birliğin ve cumhuriyetin onurlu sembolleri olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilik mertebesinin ulviyetine inanan her Türk insanı, bu vatan evlatlarının her zaman yanında olmuş, olmaya da devam edecektir. Cephede kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan gazilik ülkemizin en kutsal değerlerindendir. Onlar, bizler için en güç şartlarda mücadele etmiş, canlarını bile vermekten asla çekinmemiş büyük şahsiyetlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."