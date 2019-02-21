Bartın Valisi Güner'den Safranbolu'ya Ziyaret

Bartın Valisi Sinan Güner, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Bartın Valisi Sinan Güner, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.





Güner, ziyarette yaptığı konuşmada, Dünya Miras Kenti Safranbolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Safranbolu'nun ülkenin nadide kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Güner, "Tarihini olduğu gibi koruyabilmiş, aslına uygun restorasyon ve peyzaj çalışmaları aldığı turist sayısı ile adından söz ettirmeyi başarmış. Bu nedenle geçmişte hizmeti bulunanlara ve göreve başladığı günden bu yana önemli projelere imza atan değerli Kaymakamımızı kutluyor, ilgisine yeniden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Safranbolu'da görev yapmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Ürkmezer de şunları kaydetti:



"Devletimiz şahsıma bir görev verdi. Bana düşen verilen bu görevi en iyi şekilde ifa ederek Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlara en kaliteli hizmeti vermektir. Bunu çok kısa sürede gerek Safranbolu halkı gerek özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımız ile başardığımızı düşünüyorum. Devletimiz ile vatandaşlarımızın arasında güzel bir köprü oluşturduğumuzu söylemeliyim."

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