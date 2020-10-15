Bartın Valisi Güner'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner ve Beyhan Güner, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Güner ilk ziyaretini şehit jandarma er Gürdal Çakır'ın ailesine yaptı.

İl Müftü Vekili Hulusi Güner'in Gürdal Çakır ve tüm şehitler için dua okuduğu ziyarette şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Güner, daha sonra şehit astsubay kıdemli çavuş Hayri Karaman'ın Uzunöz köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.

Vali Güner burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin milletin ve devletin en kutsal emanetleri olduğunu ifade etti.

Milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerin emaneti olan kıymetli ailelerinin her daim yanında olmanın bir vefa borcu olduğunu kaydeden Güner, "Şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

Ziyaretlerde Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz de hazır bulundu.