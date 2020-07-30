Bartın Valisi Güner'den tedbir çağrısı - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda turizm beldelerinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Güner, yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların unutulduğu özel günler olduğunu belirtti.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin getirdiği huzur ortamının değerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte iç turizmimizde yaşanan hareketlilik önümüzdeki günlerde ve bayram tatili ile birlikte daha da artacak özellikle İnkumu tatil köyümüz ile Amasra ilçemizde yoğunluk yaşanacaktır fakat tehlike hala tam anlamıyla geçmiş değil. Valilik olarak her türlü tedbiri alsak da ilimize gelecek misafirlerimizden ve Bartın halkımızdan tedbiri elden bırakmamanızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi istiyorum. Bayramı bir fırsat kabul ederek, güzel geleneklerimizi, asil değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren nice bayramlara ulaşmamız dileğiyle sizlerin Kurban Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum."